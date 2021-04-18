شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا (IFA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 108 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 102 فلس كمستوى اول ثم 85 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 123 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 105 فلس وبين مستوى المقاومة هو 110 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط