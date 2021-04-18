شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يشهد تحسن في الاداء -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى مرة اخرى خلال تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 39 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في شهر، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تجاوز السهم اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات اعلى قد تصل الى 44 فلس كمستوى اول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 35 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 36.8 وبين مستوى المقاومة هو 42.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد