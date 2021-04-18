شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يعوض خسائر الاربعاء -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 138 فلس الخميس الماضي، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 127 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 145 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 136.0 وبين مستوى المقاومة هو 139.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد