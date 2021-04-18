شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 66 فلس، مقتربا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 57 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 64.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 66.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط