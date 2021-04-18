شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6530 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد اشارة ايجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى مقاومته الحالي عند 6600 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6750 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,515 بينما مستوى المقاومة هو 6,538 نقطة