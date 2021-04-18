شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10899 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كميات التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية قد تمنح المؤشر مزيدا من الارتفاعات في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 11000 نقطة كمستىاول ثم 11400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,767 بينما مستوى المقاومة هو 10,970 نقطة