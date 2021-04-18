شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر السهم من جديد أعلى مستوى 17.50، محققاً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.37% بما يعادل 0.24 نقطة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.50، ليستهدف مستوى المقاومة 18.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.32 ومستوى المقاومة 18.12.