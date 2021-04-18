شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 15.20، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.80% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 15.20، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.62 ومستوى المقاومة 15.50.