شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كهرباء السعودية (5110) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ بمحاولة تصريف هذا التشبع الشرائي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القدامة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.00.