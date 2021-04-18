شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) ارتفاعاً في آخر جلساته، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 4.94% بما يعادل 4.90 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 100.00، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 100.00، ليستهدف مستوى المقاومة 110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 100.00 ومستوى المقاومة 110.00.