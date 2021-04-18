شكرا لقرائتكم خبر عن أسلاك يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسلاك (1301) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.68% بما يعادل 0.25 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 40.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.20 ومستوى المقاومة 39.20.