شكرا لقرائتكم خبر عن بتروكيم يحلق عالياً – تحليل صباحي – 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بتروكيم (2002) الصعود في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.44% بما يعادل 1.65 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 50.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 55.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 45.85 ومستوى المقاومة 53.00.