شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع التأمين يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً مؤشر قطاع التأمين (TISI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 24.789 نقطة، في ظل تأثر المؤشر بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لهذا نحن نرجح عودة الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6,242.48، ليستهدف مستوى الدعم 5,815.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,000.00 ومستوى المقاومة 6,242.48.