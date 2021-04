شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن راليس.. دكتور قانون .. رجل أعمال ومنتـج أفـــلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستيفن إم راليس، هو رجل أعمال أمريكي ومنتج أفلام ورئيس مجلس إدارة شركة «داناهر»، وهي مجموعة مقرها في واشنطن العاصمة، تقوم بتصميم وتصنيع وتسويق المنتجات والخدمات المهنية والطبية والصناعية والتجارية. في عام 2018، صنفته مجلة «فوربس» في المرتبة ال88 في قائمة أغنى أغنياء الولايات المتحدة، بصافي ثروة قدره 6.2 مليار دولار.

ولد في ال31 مارس عام 1951، لعائلة يهودية. نشأ والده في دار للأيتام في مدينة نيويورك، وأصبح رجل أعمال، وباع شركته لتوريد معدات البناء لموظفيه في أول صفقة حيازة أسهم من قبل الموظفين في الولايات المتحدة. كان والده أيضاً فاعل خير، حيث أسس مؤسسة «نورمان أند روث راليس». ولدى ستيفن راليس ثلاثة أشقاء هم جاشوا وميتشل وستيوارت.

في عام 1969، تخرج راليس في مدرسة والت ويتمان الثانوية في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند. وفي عام 1973، تخرج في جامعة «ديباو»، وفي عام 1978، حصل على درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة الأمريكية.في عام 1979، ترك راليس شركة العقارات التي كان يمتلكها والده ليؤسس شركة «أكويتي جروب هولدينجز»، مع شقيقه ميتشل. ومن خلال بيع السندات عالية المخاطر، قاما بشراء مجموعة متنوعة من الأعمال بما فيها «ماسترشيلد» لإنتاج مواد الكسوة الخارجية للمباني، و«موهاك» لإنتاج المطاط، ومجموعة «دايفرسيفايد مورجيج»، والتي غيروا اسمها لتصبح «داناهر» في عام 1984.

وتحتل داناهر المرتبة 160 في قائمة «فورتشن 500»، وفي عام 2019 صنفت مجلة «فوربس» الشركة كواحدة من أفضل أرباب العمل من حيث التنوع العرقي.

وفي عام 1985، استحوذ راليس على شركة «أياسكو»، والتي كانت تعتبر أكبر شركة لتصنيع الألمنيوم آنذاك. وفي عام 1988، قدم عرضاً للاستحواذ على شركة «أنتركو»، وهي تكتل يضم شركات متنوعة بما فيها «كونفيرس» للأحذية، و«إيثان ألين» لبيع الأثاث المنزلي. وفي ثمانينات القرن الماضي، اشترى هو وشقيقه ميتشل محطة الراديو «WGMS» وحولاها إلى محطة «WTEM» للنقاشات الرياضية في عام 1992.

يشار إلى أن راليس يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «داناهر» منذ عام 1984. وفي عام 1995، أسس شركة «كولفاكس»، وهي إحدى الشركات المصنعة للمضخات الصناعية في ريتشموند بولاية فيرجينيا. وفي مايو عام 2008، طرح الشركة للاكتتاب العام.

ويمتلك راليس شركة الإنتاج السينمائي «أنديان بينتبراش» التي موّلت إنتاج أفلام ناجحة مثل The Darjeeling Limited وFantastic Mr. Fox، كما شاركت الشركة في إنتاج أفلام مثل Jeff, Who Lives at Home وMoonrise Kingdom وSeeking a Friend for the End of the World وLabor Day وThe Grand Budapest Hotel وIsle of Dogs.

كما أن «أنديان بينتبراش» تربطها شراكة طويلة الأمد مع شركة «فوكس سيرشلايت بيكتشرز». ويعتبر راليس داعماً قوياً لفرقة باليه واشنطن. وفي عام 2002، كان من بين أكبر المانحين لبناء مركز بيلز للفنون في جامعة ديباو.