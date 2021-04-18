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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "حياة كريمة " اعمال توصيل الغاز قاربت على الانتهاء بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
1. كفر الجزيرة بنسبة تنفيذ 41%.
1.قرية شبراملس ومحطة الصرف الصحي بها بنسبة تنفيذ 57%.
3.قرية سنبو الكبرى بنسبة تنفيذ 25% شبكات.
4.كفر سنبو بنسبة تنفيذ 50% شبكات.
5.كفر شمارة بنسبة تنفيذ 88% شبكات انحدار.
6.قرية حنون بنسبة تنفيذ 15٪
7.قرية سندبسط ومحطة الصرف بها بنسبة تنفيذ 77٪
8-قرية كفر ششتا ومحطة الصرف بها بنسبة تنفيذ 47٪
9-.قرية كفر نواى بنسبة تنفيذ 67٪
10- قرية كفر السنادية بنسبة تنفيذ 36٪
11-قرية ميت النور بنسبة تنفيذ 25٪
14.قرية كفر إسماعيل بنسبة تنفيذ 10٪
15.قرية كفر غازى بنسبة تنفيذ 10٪
أما بالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي، فقاربت الأعمال على الانتهاء في قرى:
1.نهطاى بنسبة تنفيذ 65٪
1.الضبابشة بنسبة تنفيذ 85٪
3.كفر دمنهور القديم بنسبة تنفيذ 85٪
4.كفر الدغايدة بنسبة تنفيذ 15٪
5.سندبسط بنسبة تنفيذ 85٪
6.تفهنا العزب بنسبة تنفيذ 90٪
تنفيذ مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
أعمال توصيل الصرف الصحى
جانب من أعمال توصيل الصرف الصحى
جانب من أعمال توصيل الغاز
جانب من أعمال مشروعات حياة كريمة
تنفيذ مشروعات حياة كريمة