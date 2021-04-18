شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "حياة كريمة " اعمال توصيل الغاز قاربت على الانتهاء بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مؤسسة حياة كريمة، إن نسبه تنفيذ اعمال الصرف الصحي بقرى المشروع القومي حياة كريمة بمحافظة الغربية بلغت معدلات جيدة، وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز فانها قاربت على الانتهاء.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، فى تقرير خاص حصل عليه ”الخليج 365” أنه جارى استكمال أعمال الصرف الصحي بقرى:

1. كفر الجزيرة بنسبة تنفيذ 41%.

1.قرية شبراملس ومحطة الصرف الصحي بها بنسبة تنفيذ 57%.

3.قرية سنبو الكبرى بنسبة تنفيذ 25% شبكات.

4.كفر سنبو بنسبة تنفيذ 50% شبكات.

5.كفر شمارة بنسبة تنفيذ 88% شبكات انحدار.

6.قرية حنون بنسبة تنفيذ 15٪

7.قرية سندبسط ومحطة الصرف بها بنسبة تنفيذ 77٪

8-قرية كفر ششتا ومحطة الصرف بها بنسبة تنفيذ 47٪

9-.قرية كفر نواى بنسبة تنفيذ 67٪

10- قرية كفر السنادية بنسبة تنفيذ 36٪

11-قرية ميت النور بنسبة تنفيذ 25٪

14.قرية كفر إسماعيل بنسبة تنفيذ 10٪

15.قرية كفر غازى بنسبة تنفيذ 10٪

أما بالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي، فقاربت الأعمال على الانتهاء في قرى:

1.نهطاى بنسبة تنفيذ 65٪

1.الضبابشة بنسبة تنفيذ 85٪

3.كفر دمنهور القديم بنسبة تنفيذ 85٪

4.كفر الدغايدة بنسبة تنفيذ 15٪

5.سندبسط بنسبة تنفيذ 85٪

6.تفهنا العزب بنسبة تنفيذ 90٪