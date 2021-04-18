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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعقد الثلاثاء المقبل ورشة عمل عبر الاتصال المرئي بشأن تراخيص قطاع الخدمات البريدية اللوجستية لتبيان الإجراءات النظامية لممارسة أنشطة القطاع في المملكة، وتفعيل التواصل مع ممارسي نشاط نقل الطرود غير المرخصين لإيضاح آلية الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين ويضمن تطبيق الأنظمة من جميع مقدمي الخدمة. وأوضحت الهيئة بأن ورشة العمل ستتضمن مجموعة من الموضوعات والمحاور من بينها طبيعة العلاقة التي تربط الهيئة بمقدمي الخدمة المرخصين، وأنواع التراخيص الممنوحة للممارسين لأنشطة الخدمات البريدية ونطاقها في المملكة، والخطوات النظامية للحصول على التراخيص، وغيرها من الموضوعات الهادفة إلى رفع كفاءة السوق وتنظيم القطاع وحماية حقوق المستفيدين من خدماته.



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