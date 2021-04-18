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وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن خدمة (زكاتي) تتاح للعام الرابع على التوالي، بعد أن حققت أرقاما ونجاحات قياسية خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أن مبالغ الزكاة المحصلة يتم توجيهها مباشرة إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتوفر الخدمة عبر منصتيها الالكترونيتين إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواء كانت أموالا أو ذهبا أو فضة أو أسهم وغيرها، ودفع الزكاة بشكل موثوق وميسر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، إضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة.
وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أنه يمكن دفع الزكاة من خلال طرق الدفع الالكترونية الآمنة والموثوقة في المملكة، وذلك عبر خدمات (مدى) و(سداد) و(Apple Pay).
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