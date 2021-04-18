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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي ، تعقد اجتماعها الثالث عشر بعد المئة، يوم 21 أبريل 2021. وكانت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون عقدت اجتماعها الستين افتراضيا، الأسبوع الماضي، وذلك تحضيرا لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات، منها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج دراسة إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي).

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