شكرا لقرائتكم خبر 467.7 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول بنهاية مارس 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز إجمالي عدد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية مارس 2021 نحو 467.7 ألف شهادة، بحسب تقرير برنامج (سكني) لأبريل 2021 متضمنا أبرز منجزاته خلال الربع الأول للعام الجاري، ومجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة والمشاريع التي يجري تنفيذها.

واستعرض الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكني ضمن برنامج (سكني) بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

وأشار التقرير إلى استفادة 70 ألف أسرة، من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج في الربع الأول من العام الجاري، منها 49.5 ألف أسرة سكنت في منازلها، بالإضافة إلى مستهدفات العام الجاري والتي تتضمن خدمة 220 ألف أسرة جديدة، وإتاحة 30 ألف أرض سكنية للحجز وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

وأبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 64 مشروعا توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، كما تناول تسليم مشروع (لؤلؤة الديار) بمحافظة ينبع، ومستجدات الأراضي السكنية والمخططات، حيث تم إضافة مخطط جديد للأراضي السكنية يوفر 1752 قطعة أرض في منطقة جازان، ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق (سكني) الالكتروني استعراضها وحجزها بشكل الكتروني ضمن 218 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

يذكر أن برنامج (سكني) أعلن استفادة أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاق البرنامج في 2017، منها أكثر من 390 ألف أسرة جديدة خلال عام 2020، ومنها 138 ألف سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبي تطلّعاتهم وقدراتهم ضمن خيارات وحلول متعددة ودفعة أولى ميسرة.

شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول:







467,746 شهادة منذ بداية البرنامج حتى نهاية مارس 2021 .



أبرز منجزات الربع الأول 2021 :





70,120 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية.



49,566 أسرة سكنت في منازلها.



مستهدفات 2021: