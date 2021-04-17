شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 15 كتاباً عن التمويل الشخصي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُعدّ الصيف فرصة مثالية لقراءة أو تنزيل ذلك الكتاب الذي لطالما كنت ترغب في قراءته وتعلّم شيء جديد، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضعك المالي. ومع استمرار اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وتأثير جائحة «كوفيد19» في روتيننا المعتاد وميزانياتنا، فلا يوجد أفضل من هذا الوقت لتعلم شيء جديد عن المال.

ولحسن الحظ هنالك مجموعة كبيرة من الكتب لكل مرحلة من مراحل الحياة، ولكل هدف مالي، سواء كنت تفكر في التقاعد مبكراً، أو بناء ثروة على المدى الطويل، أو التحدث مع عائلتك عن الاستقلال المالي، أو مجرد النظر إلى المال من وجهة نظر مختلفة. وقد اختار لك فريق المختصين في موقع «بيرسونال فاينانس إنسايدر» بعضاً من أكثر الكتب تأثيراً في عالم التمويل الشخصي والتي حصلت على تقييمات عالية في موقع «أمازون».

1-«جني المزيد من المال»

فرنوش ترابي

تستكشف الكاتبة والخبيرة المالية فرنوش ترابي في كتاب «عندما تجني النساء المزيد من المال: 10 نصائح للمرأة المعيلة»، حقيقة تعيشها كل يوم، وهو كونها سيدة معيلة لأسرتها. وفي هذا الكتاب تنظر ترابي إلى الحقائق والقواعد التي وضعتها مع شريكها، وتناقش وسائل لتعظيم الإيرادات الشخصية .

2- «مرشدك المالي»

تونيا بي رابلي

إن كتاب «مرشدك المالي»، هو دليل لأساسيات إدارة المال، بدءاً من الادخار إلى إنشاء سجل ائتماني متين. وهذا الكتاب الذي ألفته تونيا رابلي، مؤسسة مدوّنة Myfabfinance.com للتمويل الشخصي، جذاب وسهل القراءة، إذ يقدم دروساً مالية قابلة للتطبيق، بغض النظر عن المبلغ الذي تجنيه.

3- «سأعلّمك كيف تصبح غنياً»

راميت سيثي

يحدد المؤلف والخبير في مجال التمويل الشخصي، راميت سيثي، خطة مدتها 6 أسابيع لتعيش «حياة الثراء»، حسب تعريفك الشخصي لها. ويتحدث الكتاب عن كيفية استخدام بطاقات الائتمان والاستفادة من برامج المكافآت، وفتح حساب توفير عالي العوائد، وحتى كيفية أتمتة حساباتك المالية لتوفير النقود.

4- «المليونير التلقائي»

ديفيد باخ

يعلّمك هذا الكتاب الذي ألّفه الخبير المالي ديفيد باخ، مبدأ بسيطاً واحداً، ألا وهو «أتمتة أموالك». ومن الادخار إلى سداد الديون، يفترض هذا الكتاب أن إنشاء نظام تلقائي لإدارة الأموال يمكن أن يساهم في تنمية ثروتك على مدى سنوات عدة، ويضع المؤلف خطة يمكنك اتباعها بسهولة لإحداث تأثير دائم.

5- «المسار البسيط لبناء الثروة»

جيه إل كولينز

تأتي مبادئ كتاب «المسار البسيط لبناء الثروة: خريطة الطريق نحو الاستقلال المالي والحرية والثراء»، على شكل رسائل كتبها المؤلف لابنته، حيث تحتوي على عدد من النصائح القابلة للتنفيذ حول الاستثمار وجمع الثروة. وتكون لغة الكتاب سهلة في بعض الفصول، لكن المؤلف لا يخجل من شرح المواضيع الأكثر تعقيداً.

6-«التقاعد المبكر»

روب بيرجر

بالنسبة لأي شخص يفكر في التقاعد مبكراً عبر قاعدة «الاستقلال المالي والتقاعد المبكر»، فهذا الكتاب هو أحد الأساسيات المثالية لتحقيق هذا الهدف. ويركز المؤلف روب بيرجر على المبادئ التي تجعل الاستقلال المالي والتقاعد المبكر من الأمور الممكنة، حتى لو لم يكن التقاعد المبكر مدرجاً في قائمتك.

7- «المرأة والمال»

سوزي أورمان

تقدم سوزي أورمان نصائح صريحة ومفصّلة حول المال في كتابها الأخير «النساء والمال»، الذي يركز على كيف يمكن للنساء كسب المال والاستثمار والادخار، كما تقدم نصائح عن التقاعد والزواج وغير ذلك. وهذا الكتاب مناسب جداً للنساء من أعمار 20 عاماً وحتى 60 عاماً.

8- «فكّر وازدَد ثراء»

نابليون هيل

على الرغم من أن هذا الكتاب يعود لعام 1937، قبل ظهور صناديق التقاعد وبعد فترة الكساد العظيم مباشرة، لا يزال يقدم نصائح خالدة عن التمويل الشخصي في عام 2021. ويركّز نابليون هيل على العقلية الكامنة وراء بناء الثروة، مع وجود فصول تتحدث عن الرغبة والمثابرة، بدلاً من التركيز على الاستراتيجيات وإدارة الأموال.

9- «أنت خبير في كسب المال»

جن سنسيرو

تتحدث جن سنسيرو بطريقة مرحة عن المال، وتتطرق إلى العقلية التي يتطلبها الأمر لكسب المال والحفاظ عليه. وما يفتقر إليه الكتاب من ناحية المشورة المالية يعوضه في كلامه الملهم. إنه كتاب مثالي لأي شخص يبحث عن وجهة نظر جديدة عن كسب المال وتعزيز دوافعه.

10- «المليونير المقبل»

توماس جيه ستانلي

درس الخبير المالي توماس جيه ستانلي حياة مجموعة كبيرة من أصحاب الملايين في الولايات المتحدة، ووجد أن هناك 7 عادات مشتركة بينهم، بما في ذلك العيش تحت مستوى إمكاناتهم، ورفض النزعة الاستهلاكية التقليدية للمال. وحصل الكتاب على تقييم من فئة خمس نجوم من قبل 1700 شخص .

11- «أنفق بذكاء تعش غنياً»

ميشيل سينجليتاري

تتحدث ميشيل سينجليتاري عن حياتها مع جدتها التي اعتنت بها وهي صغيرة. وتركز في هذا الكتاب على المبادئ الأساسية التي اتبعتها جدتها لإدارة مواردها المالية التي كانت محدودة آنذاك، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

12-«أموالك أو حياتك»

فيكي روبن

إن الوصول إلى الاستقلال المالي هو جوهر كتاب «أموالك أو حياتك»، ويضع لك خطة لتحقيق هذا الهدف. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب طويل نوعاً ما، حيث يقع في 368 صفحة، إلا أنه يقدم المشورة المالية لكل جانب من جوانب الاستقلال المالي، من العقلية ، إلى الخطوات الاستثمارية .

13-«المفلسون من جيل الألفية»

إرين لوري

أصبح هذا الكتاب مفضلاً بين جيل الألفية بسبب لغته البسيطة وارتباطه بحياتهم. ويمسّ الكتاب بكل التحديات الفريدة التي يواجهها شباب اليوم، من العيش مع أولياء أمورهم في عشرينات عمرهم، إلى التعامل مع قروض الطلاب والمشاكل المالية. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد لا يكون مناسباً للقراء الأكبر سناً.

14- «الحميّة المالية»

تشيلي فاجان ولورين هاج

هذا كتاب عظيم للمبتدئين مالياً، حيث يضع الأسس لأي شخص يريد معرفة المزيد عن المال والحياة، وهو مناسب للشباب الذين انطلقوا لتوّهم في حياتهم المهنية. وينصح المؤلفان الشباب في البدء بالاستثمار والادخار لسن التقاعد في وقت مبكر، فضلاً عن تقديم مجموعة من النصائح حول سداد الديون .

15- «حياة مالية مثالية»

بيث كوبلينز

هذا كتاب آخر يستهدف جيل الألفية والشباب، ويركز على الأساسيات المالية، بما فيها كيفية دفع الضرائب واستراتيجيات سداد الديون. وتوفر المؤلفة بيث كوبلينز أساساً كاملاً لأي شخص يرغب في تأسيس حياة مالية له.