شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يحافظ على صدارته الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو ومحمد مصطفى

حافظ الشارقة على صدارته للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم تعادله مع تراكتور سازي الإيراني صفر-صفر، أمس السبت، في الجولة الثانية من المنافسات التي تقام على استاد الشارقة.

وبعد تعادل باختاكور الأوزبكستاني والقوة الجوية العراقي صفر-صفر أيضاً، رفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط، مقابل نقطتين لباختاكور وتراكتور ونقطة واحدة للقوة الجوية.

بدأ الشارقة المباراة بتشكيلة غاب عنها نجمه البرازيلي إيجور كورنادو المصاب، ودفع المدرب عبدالعزيز العنبري بكل من عادل الحوسني في حراسة المرمى، وشاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم وشوكوروف وخالد الظنحاني وعلي الظنحاني ومحمد عبدالباسط ولوان وكايو وسالم صالح.

ولم تشهد المباراة الشيء الكثير بسبب رعونة مهاجمي الفريقين، وكان الحدث الأبرز فيها تواجد العنبري ورسول خطيبي على دكة الفريقين كمدربين، بعدما لعبا في صفوف «الملك» عام 2007.

من جهة أخرى، فشل الوحدة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً، واكتفى بالتعادل مع غوا الهندي صفر- صفر على استاد بانديت جواهر لال نهرو في غوا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وحصد «العنابي» نقطة واحدة وبقي في المركز الأخير في المجموعة الخامسة، بعدما كان خسر المباراة الأولى أمام بيرسبوليس الإيراني صفر-1، بينما رفع غوا رصيده إلى نقطتين بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع الريان سلبياً.

وقدم الوحدة مباراة جيدة، لكنه فشل في كسر صمود الفريق الهندي الذي لعب بطريقة دفاعية بحتة مع تألق حارس مرماه ديراج سينغ.

وقال الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة: «أهدرنا العديد من الفرص السانحة، كان علينا تحقيق الفوز بعد الخسارة في المباراة الأولى، لكننا اصطدمنا بحارس مرمى جيد لعب دوراً كبيراً في خروج فريقه بالتعادل».

وتابع: «مازلنا في المنافسة على خطف بطاقة التأهل إلى دور ال16، وتبقى لنا 4 مباريات، وأتمنى أن يقف الحظ إلى جانبنا في المستقبل».

ويتأهل إلى دور ال16 متصدرو أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا، إضافة إلى أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين المجموعات ال5.