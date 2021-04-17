شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الوجبات في فلسطين وللاجئين في الأردن وبنجلاديش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتعاون حملة 100 مليون وجبة، مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بهدف توصيل المعونات الغذائية الضرورية إلى فلسطين ومخيمات اللاجئين في الأردن وبنجلاديش طوال فترة الحملة التي تستمر خلال شهر رمضان. وقال عبد المجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إن القيادة الإماراتية وحملة 100 مليون وجبة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لإطعام الطعام للفقراء في 20 دولة حول العالم خلال شهر رمضان، نموذج يحتذى للعالم، موضحاً أن الحملة تأتي في وقت العالم بأمسّ الحاجة لها، فأرقام الجوع ترتفع بشكل ملحوظ حول العالم بسبب النزاعات المسلحة والأزمات المناخية وتداعيات جائحة كوفيد-19. واليوم، يواجه أكثر من 270 مليون إنسان مستويات من الجوع الحاد تهدد حياتهم. ونحن ننظر إلى كارثة تتفاقم أمام أعيينا وعلينا أن نأخذ زمام المبادرة لمواجهتها.وأضاف:«ومجدداً تقدم القيادة الاستثنائية والمبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً يحتذى للعالم».