شكرا لقرائتكم خبر عن مركبات الأجرة بدبي تحمل أسماء سائقيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مبادرة مجتمعية إنسانية تجريبية بعنوان «اسم رفيق الرحلة»؛ استبدلت فيها كلمة «تاكسي» بأسماء سائقي مركبات الأجرة في دبي، تقديراً لعطائهم وتكريماً لجهودهم المتميزة ودورهم الكبير خلال انتشار جائحة كورونا.

ونشرت هيئة الطرق والمواصلات عبر منصاتها الإلكترونية، شريطاً مصوراً يوضح أهمية مبادرتها الإنسانية في تعريف مستخدمي «التاكسي» بأسماء السائقين في لفته إنسانية لدعمهم وتحفيزهم للتعريف بهويتهم.

وبينت الهيئة عبر منصاتها الإلكترونية، أن سائقي مركبات الأجرة يفتقدون على المستوى العالمي الشعور بالهوية؛ فالركاب لا يتذكرون حتى وجوههم ويتحدثون إليهم بالسيد أو أستاذ أو غيرها من أساليب المناداة دون أسماء، فعملت الهيئة على وضع أسمائهم على المركبات تكريماً لجهودهم في العمل أثناء توقف الحركة في إمارة دبي خلال جائحة كورونا، وكانوا هم شريان الحياة للمجتمع والجنود المجهولين في الميدان الذين سهلوا الحركة في المدينة على الرغم من التحديات، فكان تكريم الهيئة لهم من خلال وضع أسمائهم على مركباتها ليتمكن الجمهور من الحديث إليهم بأسمائهم في زمن تشابهت فيه الأشكال بسبب وضع الكمامة وغياب هوية الإنسان.