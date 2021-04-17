شكرا لقرائتكم خبر عن قمـة خليجية كبيرة بيـن شبـاب الأهلـــي والهـلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

يخوض شباب الأهلي موقعة صعبة ضد منافسه الأبرز؛ الهلال السعودي، عندما يلتقيان في ال11 من مساء اليوم ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.

وستكون الرغبة في تسجيل أول فوز هي القاسم المشترك بين الفريقين المتساويين في رصيد النقطة الواحدة والمرشحين للتأهل عن المجموعة إلى دور ال16 من البطولة، وهو ما سيجعل المباراة مواجهة كسر عظم بين الكبيرين لفرض الهيبة وكسب النقاط الثلاث لتصدر المجموعة.

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي صعوبة المباراة التي ستكون مختلفة عن لقاء استقلال طاجيكستان وتتطلب التعامل معها بطريقة خاصة. وأضاف: «الهلال فريق مختلف عن الاستقلال في طريقة اللعب كما أن الهلال يمتلك لاعبين دوليين جيدين، وغياب كارتابيا ومشاريبوف عن صفوفنا أمر مؤثر؛ لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين البدلاء».

وعن صيام الفريق التهديفي في مباراة استقلال قال: ‏بوجه عام ليس لدينا مشكلة في تسجيل الأهداف، وقد وصلنا لمرمى المنافسين كثيراً في الدوري، وصناعة الكثير من الفرص يعني أن الفريق قادر على التسجيل، وفي المباراة السابقة أمام استقلال طاجيكستان لم يحالفنا التوفيق في هز الشباك على الرغم من وفرة الفرص، ونتمنى أن نوفق في التسجيل في مباراتنا مع الهلال.

وعن المنافس الهلال الذي يعاني بدوره من غيابات مؤثرة قال:‏ الهلال يظل هو الهلال مهما كان حجم الغيابات في صفوفه، فهو كبير بتاريخه وشخصيته مهما حدث.

وقال مدافع شباب الأهلي حمدان الكمالي: نحن متحمسون لخوض المباراة، وكل لاعب يتمنى التواجد في هذا الديربي الخليجي».