شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل بانتعاش الأسهم عشية إعلان نتائج الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ينتظر أن تشهد أسواق الأسهم المحلية تطورات سعرية مع قرب إعلان نتائج الشركات للربع الأول وسط توقعات بتحقيقهـا أرباحاً تزيد عــن مستوياتها المحققة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال وسطاء إن التفاؤل هو السمة السائدة بين المستثمرين في قطاعات العقار والبنوك والتأمين، حيث أظهرت الأعمال تقدماً ملحوظاً استمراراً للنتائج التي تحققت في الربع الرابع.

وقفزت تداولات المستثمرين الأجانب والعرب والخليجيين والمواطنين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسبة 177% في الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 138.7 مليار درهم (بيعاً وشراءً)، مقارنة مع 50.02 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2020.

وأظهر تحليل ”الخليج 365” للبيانات الرسمية للأسواق، قفزة في التداولات (بيعاً وشراءً) في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة المذكورة بنسبة 400% إلى 107.8 مليار درهم مقابل 21.489 مليار درهم في الربع المقارن من عام 2020، بينما ارتفعت التداولات (بيعاً وشراءً) في سوق دبي بنسبة 8% إلى 30.88 مليار درهم مقابل 28.53 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

الأجانب

وأظهرت البيانات ارتفاعاً قوياً أيضاً في تداولات المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين بنسبة 190% إلى 48.138 مليار درهم في الربع الأول من 2021 مقابل 16.5 مليار درهم تداولات الربع الأول من 2020.

وفي سوق أبوظبي فقط، ارتفعت نسبة تداولات الأجانب (بيعاً وشراءً) 372% إلى 39.725 مليار درهم، مقابل 8.42 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، بينما ارتفعت تداولاتهم في سوق دبي بنسبة 3.4% إلى 8.41 مليار درهم في الربع الأول من 2020 مقابل 8.13 مليار درهم.

المواطنون

كما ارتفعت نسبة تداولات المستثمرين المواطنين في السوقين (بيعاً وشراءً) بنسبة 227% إلى 81.67 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل 24.96 مليار درهم في الفترة المقارنة من عام 2020.

وصعدت نسبة تداولات المستثمرين المواطنين في سوق أبوظبي بنحو 500% إلى 64.97 مليار درهم مقابل 10.9 مليار في الفترة ذاتها من عام 2020، كما صعدت تداولات المواطنين في سوق دبي المالي 19% إلى 16.69 مليار درهم في الربع الأول مقابل 14.05 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

العرب

وسجلت تداولات المستثمرين العرب (بيعاً وشراءً) في الأسهم المحلية صعوداً نسبته 22% إلى 4.72 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.69 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2020.

وفي سوق أبوظبي، قفزت نسبة تداولات العرب 120% إلى 1.5 مليار درهم مقابل 683.4 مليون درهم فقط في الربع الأول من عام 2020، بينما زادت هذه النسبة في سوق دبي المالي 7% إلى 3.2 مليار درهم مقارنة مع 3.01 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الخليجيون

وأظهرت البيانات تراجعاً في تداولات المستثمرين الخليجيين (بيعاً وشراءً) في أسواق الأسهم المحلية بنسبة 13.45% إلى 4.16 مليار درهم في الربع الأول من 2021 مقابل نحو 4.8 مليار درهم تداولات في الفترة ذاتها من عام 2020.

وفي سوق أبوظبي، أظهرت البيانات ارتفاعاً في تداولات الخليجيين بنسبة 8.4 % بما يعادل 1.599 مليار درهم في الربع الأول مقابل 1.475 مليار درهم في الربع الأول من 2020، أما في سوق دبي فقد تراجعت قيمة التداولات بنسبة 23% إلى 2.56 مليار درهم مقابل 3.33 مليار درهم في الربع المقارن من عام 2020.