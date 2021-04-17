شكرا لقرائتكم خبر عن البروجستيرون في الـحمل يمنع الولادة المبكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد باحثو جامعة يورك مشروعاً لتقييم البروجيستيرون للوقاية من الولادة المبكرة من خلال مراجعة منهجية جمعت مجموعات بيانات من 31 تجربة إكلينيكية، ووجدوا أن استخدام ذلك الهرمون أثناء الحمل يقلل من خطر الولادة المبكرة في حالات الحمل بطفل واحد حينما يكون الحمل مهدداً بعدم اكتماله.

نظر الباحثون بشكل منفصل في بيانات التجارب المتعلقة بإعطاء الحوامل هرمون البروجيستيرون المحقون أو الموضعي، أثناء الحمل بطفل واحد أو بتوأم أو 3 توائم.

قلل كل من البروجيستيرون المهبلي والمحقون خطر الولادة قبل 34 أسبوعاً من حالات الحمل بطفل واحد عالية الخطورة - معظمها للنساء اللائي عانين ولادة سابقة لأوانها أو بسبب قصر عنق الرحم. من ناحية أخرى لم يتضح وجود دليل على أن الهرمون الموضعي أو المحقون يحقق تلك الفائدة في حالة الحمل بتوأم أو 3 توائم.