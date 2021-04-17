شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 أعوام لقرصان إلكتروني اخترق 3600 فندق ومطعم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دين قرصان إلكتروني أوكراني بالسجن عشرة أعوام في الولايات المتحدة؛ لدوره في عمليّة سطو واسعة على أرقام بطاقات بنكيّة كلّفت «خسائر تتجاوز مليار دولار»، وفق ما أفادت وزارة العدل الأمريكية.

تزعّم فيدير هلدير (35 عاماً) مجموعة تعرف باسم «اف أي ان 7» (FIN7) تتكوّن من قراصنة اخترقوا الأنظمة المعلوماتية لنحو 3600 فندق ومطعم وكازينو في 47 ولاية أمريكية ودول أخرى (بريطانيا، أستراليا وفرنسا) بين 2015 و2018.

أوقف هلدير في ألمانيا عام 2018، وجرى ترحيله إلى سياتل على الساحل الغربي للولايات المتحدة. وكان القراصنة قد نجحوا بحلول ذلك في سرقة أرقام بطاقات 15 مليون شخص، واستعملوها لجني أرباح على «الإنترنت المظلم» (دارك ويب)، وهو جزء من الإنترنت لا يظهر على محركات البحث. وقال المدعي العام نيكولاس ماكيد في بيان: إن «المتهم والمتواطئون معه اخترقوا ملايين الحسابات المالية وسببوا لأمريكيين خسائر تجاوزت مليار دولار وكبدوا الاقتصاد الأمريكي خسائر».

وأضاف: إن «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإنترنت أولوية رئيسية لوزارة العدل»، وشدد أنهم يلتزمون بالعثور على المجرمين الإلكترونيين «أينما كانوا».

أوقف أيضاً في أوروبا وجهان مهمان في مجموعة «اف أي ان 7» عام 2018، وهما دميترو فيدوروف وأندريه كولباكوف، وقد وجهت إليهما 26 تهمة أبرزها الاحتيال والقرصنة الإلكترونية وتشكيل وفاق إجرامي.

استعملت مجموعة القرصنة شركة معلوماتية مقرها روسيا وإسرائيل واجهة لأنشطتها ولاستقطاب قراصنة إلكترونيين آخرين.

في هذا الصدد، قال عميل الشرطة الفيدرالية الأمريكية دونالد فواريت: «اللصوص الإلكترونيون أسسوا شبكة معقدة من القراصنة وأنظمة اختراق الشركات واستغلال المعلومات الشخصية للمستخدمين».

لاختراق الأنظمة المعلوماتية للشركات، عملت المجموعة على بعث رسائل بريدية مستهدفَة لأحد موظفي الشركة، ثم يتصلون بهذا الموظف في حالات كثيرة لإقناعه بفتح الملف المرفق في الرسالة.

وبمجرد فتح الملف، يصاب حاسوب الموظف ببرنامج خبيث يخوّل القراصنة النفاذ إلى كلّ معطيات الشركة، لا سيما أرقام البطاقات الإلكترونية لزبائنها. (أ.ف.ب)