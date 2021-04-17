شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز ضيف شرف «هجمة مرتدة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الفنان المصري الشاب محمد عز، عبر «إنستجرام»، صورة جديدة تجمعه ببطل مسلسل «هجمة مرتدة» الفنان أحمد عز، والذي شارك فيه كضيف شرف ضمن الحلقات الأولى من المسلسل، وكتب عز على الصورة معلقاً:«كل الشكر على فرصة التواجد في مسلسل مهم كهجمة مرتدة».

وقدم عز دوراً مميزاً في الحلقات الأولى، حيث ظهر في دور شاب يعمل خارج مصر ويتعرض لمحاولات التجنيد من دولة أجنبية، ولكنه نجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على يد المسؤولين المصريين.

مسلسل «هجمة مرتدة» تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته هند صبري، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، ماجدة زكي، محمد جمعة، أحمد فؤاد، ومجموعة أخرى من الشباب من مختلف الدول العربية.