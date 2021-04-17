شكرا لقرائتكم خبر عن المواصلات يواجه الكهرباء في انطلاق بطولة المؤسسات الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الأحد فعاليات البطولة الثانية والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة ثمانية فرق يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، وذلك بملاعب نادي الثقة للمعاقين.

وتبدأ البطولة بمواجهة قوية تجمع بين هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وتقام المباراة الثانية بين دائرة الخدمات الاجتماعية ومجلس الشارقة للتعليم.

وكانت القرعة أسفرت عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى: هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الخدمات الاجتماعية ومجلس الشارقة للتعليم، وتضم المجموعة الثانية: دائرة التخطيط والمساحة ودائرة الموارد البشرية وهيئة الإذاعة والتليفزيون بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تهتم بتوفير كافة الخدمات لموظفي الحكومة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية، حيث تعتبر فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي، كما وجه ابن خادم الشكر إلى الجهات الراعية للبطولة ووسائل الإعلام التي لها دور كبير في تعريف المجتمع برسالة النادي وأهدافه.

وأكد المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن اللجنة المنظمة للبطولة أعدت فرق عمل لكي تخرج البطولة بالصورة المطلوبة من جانب التنافس الرياضي والحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين، متمنياً من جميع الفرق المشاركة أن تسود الروح الرياضية خلال المنافسات.