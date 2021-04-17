شكرا لقرائتكم خبر عن فارس خلف المزروعي: جهود كبيرة للإمارات في صون التراث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن احتفاء الإمارات بيوم التراث العالمي الذي يصادف 18 إبريل/نيسان سنوياً، يترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالتراث الإنساني، والإدراك لأهمية حماية التراث والهوية الثقافية عبر الحفاظ على الموروث الإماراتي والاحتفاء به في مختلف المحافل، للمساهمة في إيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى مختلف الشعوب.

وثمن المزروعي بهذه المناسبة دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمشاريع صون الموروث الثقافي الإماراتي والعالمي استمراراً للمسيرة الكبيرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في هذا الصدد.

وأشاد المزروعي بالجهود المشتركة التي أثمرت تسجيل عدد من عناصر التراث غير المادي على قائمة التراث الثقافي لدى «اليونسكو»،منها الصقارة، والسدو، والعيالة، والرزفة، والتغرودة، والقهوة العربية، والمجلس، والعازي، بهدف تعزيز الوعي بالقيمة التي يحملها التراث الثقافي الإماراتي.

وأكد أن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي تمضي قدماً من خلال رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الثقافة وتأصيل الموروث الإماراتي وترسيخ قيمه ونقله للأجيال المتعاقبة، تجسيداً لأهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة تنمية الشعوب وترسيخ هويتها الثقافية مع التطور والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وتعكس اللجنة من خلال مهرجاناتها وبرامجها ومشاريعها المتنوعة صورة واضحة عن التراث الأصيل للشعب الإماراتي وصون الموروث الإماراتي والخليجي والعربي على مدار العام.