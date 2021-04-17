شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «كوكو شانيل» في عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

أكدت مصادر قريبة من شريهان لـ ”الخليج 365” أن النجمة المصرية بدأت مكساج مسرحية «كوكو شانيل» التي يجرى المونتاج لها حالياً، مع مخرج المسرحية، هادي الباجوري، وأن المسرحية ستكون جاهزة للعرض في عيد الفطر المبارك، وأوضحت المصادر، أن هناك مشاهد حذفت من المسرحية، وأنها ستكون فقط 60 دقيقة ليس أكثر، لتكون العمل الذي تعود به شريهان لجمهورها بعد غياب 19 عاماً، منذ مشاركتها في فيلم «العشق والدم» عام 2002.

يذكر أن مسرحية «كوكو شانيل» صورت منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، وتتناول قصة مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، صاحبة بيت «شانيل» للأزياء، وهي فرنسية من أشهر الشخصيات في العالم في مجال الموضة والأزياء، افتتحت أول متجر في حياتها لبيع «القبعات» عام 1910 وإبان الحرب العالمية الأولى نجحت في تغيير فساتين المرأة التي كانت تتميز بالثقل بما يعيق السيدات من الحركة ورسخت نوعاً جديداً من الموضة والاعتماد على الملابس الكاجوال والبساطة مع بدايات القرن العشرين، وتقدم شريهان شخصيتها، وتقوم بغناء 9 أغنيات استعراضية على خشبة المسرح.

المسرحية من بطولة شريهان وسمر مرسي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وإنجي وجدان، وغيرهم، تأليف وأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

