شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك المارية» يعلن أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك المارية عن تشكيل اللجنة التأسيسية برئاسة طارق أحمد المسعود. ويتكون أعضاء اللجنة من رجال أعمال إماراتيين متميزين يمتلكون خبرات في مجالات متعددة من شأنها أن تساعد في دفع البنك لتحقيق أهدافه بأن يكون بنكاً رائداً للخدمات المالية في دولة الإمارات، وداعماً للمجتمع المحلي من خلال تمكين الموظفين وتأهليهم وتحقيق عائد تنافسي للمساهمين.

وتضم اللجنة التأسيسية المشكّلة حديثاً أحمد شيبه العميمي، وأحمد جبر السويدي، وخالد ثاني الرميثي، وماجد عتيق المهيري، ومرشد ثاني مرشد الرميثي، وعمر عبدالله الزعابي، وعمران محمد الخوري، وسعيد عبدالله المهيري، ويونس فتح علي الخاجة.

وقال طارق أحمد المسعود: «يسعدني الإعلان عن تشكيل اللجنة التأسيسية لبنك المارية الرقمي، ويشرفني أننا سنعمل معاً لتحقيق رؤية مشتركة لبناء أحد أكثر البنوك الرقمية نجاحاً في هذا القطاع، إن شاء الله».

ويتطلع بنك المارية المحلي إلى أن يكون الخيار الأول في دولة الإمارات مع التركيز على دعم الأفراد والشركات الصغيرة، وستقدم اللجنة التأسيسية للبنك الدعم والتوجيه والإشراف على تطوير الأعمال وإدارة فريق العمل لطرح البنك بالرؤية التي أعد لأجلها.

وأضاف طارق المسعود قائلاً: «يتمتع أعضاء اللجنة التأسيسية بخبرات متعددة في شتى قطاعات الاقتصاد المحلي لإثراء صنع القرار في مجلس الإدارة، إضافة إلى اشتراك كل عضو في الهدف الأمثل وهو تقديم بنك يخدم المجتمع الإماراتي، من خلال كسب ثقة العملاء وولاء الموظفين، والعمل بأمانة وإخلاص واستخدام التقنيات الذكية المبتكرة».

ويأتي تشكيل اللجنة التأسيسية بعد إعلان البنك حصوله على ترخيص مصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي، مما يجعل بنك المارية المحلي أول بنك رقمي متخصص في دولة الإمارات.

