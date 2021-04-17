أوقات عمل المنشآت الاقتصادية في الشارقة كالمعتاد

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية مدينة الشارقة، أن جميع القطاعات الاقتصادية والمنشآت التجارية في الإمارة تعمل كالمعتاد خلال شهر رمضان المبارك، ولا توجد أي قرارات جديدة بخصوص تقليل ساعات العمل فيها.

وأكد الطرفان أن الفرق الرقابية المشتركة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المختصة في الإمارة، لمتابعة عمل الأسواق التجارية والمنشآت الاقتصادية، حيث يتم تنفيذ جولات مستمرة للتأكد من التزام كافة المنشآت الاقتصادية بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة في الشارقة.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية مدينة الشارقة، أن الجولات الرقابية الميدانية المشتركة التي نظمتها الفرق الرقابية التابعة لإدارة الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة، وفرق التفتيش التابعة لبلدية الشارقة، أظهرت الالتزام التام من قبل مجتمع الأعمال بالشروط والتدابير والإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة في الإمارة.