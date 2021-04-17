تصاعد إصابات كورونا في تونس وإقبال ضعيف على التطعيم

حذّر مستشار لدى منظمة الصحة العالمية من انهيار المنظومة الصحية في حال تواصل النسق المرتفع لحالات الإصابة بفيروس كورونا، الذي عرف منحاً تصاعدياً ملحوظاً منذ أواخر مارس المنقضي، بينما يبدو الإقبال ضعيفاً على التطعيم. وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 200 ألف شخص أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وعبر المستشار سهيل العليوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الرسمية) السبت، عن تخوفه من بلوغ أسرة الأكسجين بمختلف المستشفيات، طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسق الإصابات الذي وصفه بـ«الرهيب».

وأعلنت السلطات الصحية، مساء الجمعة، تسجيل 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 281 ألفاً و777 إصابة، كما تم خلال نفس الفترة تسجيل 86 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و639 حالة.

ولاحظ العليوني الاكتظاظ في أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات العامة جراء انتشار العدوى بالفيروس، خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت أسرة الإنعاش نسبة امتلاء تقدر بـ90 بالمئة، مشيراً إلى أن المنظومة الصحية تعرف وضعاً حرجاً نتيجة عملية التسخير لفائدة مرضى كوفيد ـ 19، ما قد يحرم المرضى من غير المصابين بالفيروس من الانتفاع بالخدمات الصحية الأساسية.

ودعا العليوني إلى كسر حلقات العدوى عبر إقرار إجراءات صارمة وتطبيقها على أرض الواقع قد يصل أحياناً إلى الردع.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت، أن 203 آلاف و854 شخصاً تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى يوم الجمعة، وهو اليوم الـ35 من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيان على الصفحة الرسمية، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم الجمعة، بالجرعة الأولى بلغ 12 ألفاً و222 شخصاً، في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة في كامل ولايات الجمهورية. وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى الجمعة، 17 ألفاً و89 شخصاً.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة «إيفاكس» التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بلغ حتى الجمعة مليوناً و136 ألفاً و41 شخصاً.