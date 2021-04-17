الذهب يواصل الارتفاع في مصر.. والجرام يقفز 4 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، ارتفاعاً في السوق المحلي، بقيمة 4 جنيهات للجرام مقارنة بأمس.

وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لموقع "مصراوي"، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 772 جنيها، مقابل 768 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 662 جنيها، والذهب عيار 24 نحو 872 جنيها، والجنيه الذهب نحو 6176 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.71% في نهاية تعاملات أمس، لتنهي الأسبوع على ارتفاع.

وبلغ سعر الأوقية 1776.5 دولار في نهاية تعاملات أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.