شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم السبت بسوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 17-4-2021 استقرارا لجميع الأصناف مع ارتفاع أسعار البلطي المزارع وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وقال مصطفى السماك تاجر بسوق العبور للجملة إن أسعار البورى" 1 " بين 40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

وأضاف السماك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار البلطي المزارع "1" تراوحت بين 22_24 جنيها للكيلو مقابل 20-22 جنيها للكيلو مقابل ، سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.

وأشار السماك إلى أن أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.