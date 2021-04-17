شكرا لقرائتكم خبر عن «دوج كوين» العملة الرقمية «المزحة» ترتفع 400% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت عملة «دوج كوين» على أنها مزحة، وهي الآن من أفضل 10 عملات رقمية أداء بقيمة سوقية تبلغ 40 مليار دولار. وتعتمد العملة المشفرة لـ «ميم» كلب، ذاع صيته في أواخر عام 2013، وأنشأها المهندسان البرمجيان بيلي ماركوس وجاكسون بالمر، وكان الهدف من هذه العملة أن تكون بديلاً لعملة البتكوين، ووجدت مجتمعاً متنامياً على الإنترنت. والآن، تبلغ القيمة السوقية لـ«دوج كوين» أكثر من 40 مليار دولار، وفقاً لموقع بيانات سوق العملات المشفرة «CoinGecko»، مضيفة أكثر من 20 مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية. ووصل سعر العملة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 32 سنتاً صباح الجمعة أي أكثر من ضعف سعرها مقارنة باليوم الماضي.

وارتفعت العملة مرة أخرى في الأسبوع الماضي؛ حيث وصلت إلى 10 سنتات لأول مرة يوم الأربعاء، لترتفع بنسبة هائلة بلغت 400% في الأيام السبعة الماضية. (وكالات)