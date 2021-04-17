«غرفة الشارقة» تبحث شراكات اقتصادية مع بيلاروسيا

الشارقة: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع جمهورية بيلاروسيا وبناء شراكة عمل استراتيجية تعزز من آفاق التعاون بين مجتمع الأعمال وتخدم مصلحة البلدين، وذلك بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وإيفجيني لازاريف القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا بدبي والإمارات الشمالية، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات وكيفية الارتقاء بالعلاقات وتطويرها بما يتوافق مع إمكانات وقدرات الجانبين.

حافز إيجابي

وأكد عبد الله سلطان العويس، على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات في الشارقة وجمهورية بيلاروسيا، مشيراً إلى أن مستوى العلاقات بين دولة الإمارات وبيلاروسيا شهد خلال الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً، الأمر الذي يشكل حافزاً إيجابياً نحو تعزيز العمل المشترك والعلاقات التجارية الاستثمارية بين الشارقة ومينسك في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتكنولوجيا والصحة.

ودعا العويس رجال الأعمال البيلاروسيين للقدوم إلى الشارقة وتأسيس أعمالهم والاستفادة من المزايا الاستثمارية التنافسية التي توفرها الإمارة، والموقع الجغرافي المتميز وبيئة الأعمال المستقرة، بما يساهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية تسهم في تنويع الأسواق التصديرية لمنتجات البلدين، وتسهيل دخولها إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، مؤكداً التزام غرفة الشارقة بتوفير كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال في بيلاروسيا لتأسيس شراكات اقتصادية، وذلك انطلاقاً من أهداف الغرفة الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال، وخلق بيئة محفزة لهم، والترويج للشارقة كمركز تجاري عالمي.

تطوير العلاقات

من جانبه أعرب إيفجيني لازاريف، عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بيلاروسيا والشارقة في إطار العلاقات المتنامية مع دولة الإمارات، والرغبة بتنمية مجالات التعاون والشراكة والاستثمار والاستفادة من المقومات المتاحة للجانبين، داعياً غرفة الشارقة والقطاع الخاص في الإمارة للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها بلاده، ومشدداً على أن بيلاروسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الإماراتي.

مزايا الاستثمار بالشارقة

واستعرض محمد أحمد أمين العوضي مقومات ومزايا الاستثمار في الشارقة والمكانة الرائدة التي تحظى بها كمركز اقتصادي بارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبيناً أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة والمؤسسات التابعة لها لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والتي تساعدهم على تأسيس وتطوير أعمال ناجحة ومجزية وسط بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، مؤكداً حرص الغرفة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وبيلاروسيا إلى الأمام وبناء الشراكات التجارية بين مجتمعي الأعمال من البلدين.

واختتم اللقاء بجولة إيفجيني لازاريف القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا بدبي والإمارات الشمالية في المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلع على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض.