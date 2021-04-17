«اقتصادية الشارقة» تُطلق النسخة الثانية من الدليل الصناعي

الشارقة: ”الخليج 365”

استكملت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تحديث «دليل الشارقة الصناعي» بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية الحكومية، والذي جاء مكملاً وتنفيذاً لخطتها الاستراتيجية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، وسعياً منها لتطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته في الشارقة، التي تمتلك قاعدة صناعية تعد الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة.

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: «إن تحديث دليل الشارقة الصناعي يأتي انطلاقاً من الرؤى الاقتصادية التي تبنتها الدائرة، في التنمية الاقتصادية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي الموقر بالعمل على تطوير القطاع الصناعي، وتبسيط وتوضيح إجراءاته بمشاركة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في القطاع الصناعي، وتجسيداً لرؤية الدائرة في تحقيق التنمية الشاملة، لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز مكانة الشارقة كبيئة أعمال مشجعة ومحفزة للاستثمار».

وأشار إلى أن هدف التحديث الجديد لدليل الشارقة الصناعي، جاء تحقيقاً لرفع مستوى العمل وتحسين الأداء وتطويره، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات الخاصة بالقطاع الصناعي، وفقاً لأفضل المعايير العالمية من حيث السهولة والوضوح وضمن إطار العمل المستمر لرفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية، وتطوير آليات العمل والارتقاء بها.

وأضاف السويدي أن تحديث النسخة الخاصة بدليل الشارقة الصناعي، يتضمن الإجراءات والخدمات الخاصة بالجهات ذات الصلة بالقطاع، بهدف جذب الاستثمار والتسهيل على المستثمر.

من جانبها أكدت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن دليل الشارقة الصناعي الذي أطلقته الدائرة، يعتبر نقلة نوعية في توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية، ما يسهم في تطوير القطاع وتبسيط إجراءاته.

وأضافت أن إصدار الدليل الصناعي سينعكس إيجاباً على عمليات التطوير والتخطيط المستقبلي لمشروعات البنية التحتية، وتوفير الخدمات للمشروعات الصناعية، حيث تعمل الجهات الحكومية والخاصة على الاستفادة من البيانات والمعلومات المتخصصة، من أجل وضع الخطط والبرامج وتوجيه السياسات المستقبلية لتوفير خدمات أفضل لجميع القطاعات في الشارقة.