الاقتصاد

أعلى أداء لتشييد المنازل في أمريكا منذ 2006

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شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى أداء لتشييد المنازل في أمريكا منذ 2006 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

بنمو 19.4% إلى 1.739 مليون وحدة في مارس

17 أبريل 2021

12:48 مساء

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انتعش بناء المنازل في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس /آذار، لكن ارتفاع أسعار الأخشاب في ظل قيود على المعروض، قد يكبح قدرة شركات البناء على تعزيز الإنتاج وتخفيف نقص في المنازل مما يهدد بإبطاء زخم سوق الإسكان.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن معدل البدء في تشييد المنازل زاد 19.4% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.739 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2006.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل البدء في بناء المنازل إلى وتيرة قدرها 1.613 مليون وحدة في مارس/ آذار. (رويترز)

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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