أعلى أداء لتشييد المنازل في أمريكا منذ 2006

انتعش بناء المنازل في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس /آذار، لكن ارتفاع أسعار الأخشاب في ظل قيود على المعروض، قد يكبح قدرة شركات البناء على تعزيز الإنتاج وتخفيف نقص في المنازل مما يهدد بإبطاء زخم سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن معدل البدء في تشييد المنازل زاد 19.4% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.739 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2006.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل البدء في بناء المنازل إلى وتيرة قدرها 1.613 مليون وحدة في مارس/ آذار. (رويترز)