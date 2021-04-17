‏جمارك دبي تنجز 5 ملايين معاملة الربع الأول بنمو 20%

99.6 % المعاملات المنجزة عبر الأنظمة الذكية

4.5 مليون بيان جمركي بمعدل 50000 يومياً

دبي: ”الخليج 365”

أنجزت جمارك دبي 5 ملايين معاملة، خلال الربع الأول من 2021 بما يعادل ضعف عدد المعاملات للفترة ذاتها من العام 2019، وبنمو قوي بواقع 20% مقارنة مع 4 ملايين معاملة للربع الأول 2020 وذلك في مؤشر قوي على انتعاش الأعمال، والمكانة القيادية التي تحظى بها دبي كمركز تجاري ومالي ولوجستي عالمي.

وقال عبد الله الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي: «سنضاعف الجهود ونستهدف أسواقاً عالمية جديدة ونسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم رؤية حكومة دبي نحو تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، ورفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم، خلال الأعوام الخمسة القادمة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما سنعمل عن كثب لتنفيذ أهداف مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2030، من خلال البناء على ما حققته دبي في مسيرتها الرائدة لتصبح مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة العالمية.

وأضاف: تعكس مؤشرات الربع الأول الإيجابية انتعاشاً في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي، وقدرة الإمارة على سرعة احتواء التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية، وسط توقعات بتسارع النمو في الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 4%، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، حيث أسهمت إجراءات الدعم التي تم إطلاقها أثناء الجائحة بشكل جوهري في جهود التعافي الاقتصادي المستمرة.

24 % زيادة في البيانات الجمركية

وسجلت البيانات الجمركية نمواً بنسبة 24 % لتصل إلى 4.47 مليون بيان جمركي خلال الربع الأول 2021 وبمعدل 50 ألف بيان جمركي يومياً، مقارنة مع 3.4 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من 2020، وحلت في مقدمة قائمة الخدمات التي تقدمها جمارك دبي، تلتها خدمة تقديم مطالبة سداد بعدد 238.4 ألف مطالبة، ثم خدمة طلب شهادات وتقارير 141.8 ألف طلب، ثم حجز موعد تفتيش جمركي 76.7 ألف طلب حجز، وخدمة طلب تسجيل الأعمال 59.6 ألف طلب تسجيل.

أنظمة جمركية ذكية

وأشار الخاجة إلى أن النمو الملحوظ في عدد المعاملات الجمركية، يؤكد استدامة الاقتصاد في دبي والدولة، كما أنه يعكس الخبرات المتراكمة لجمارك دبي في تطوير الخدمات الذكية التي استثمرت فيها الدائرة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الدائرة تمضي قدماً في خطتها الاستراتيجية بالوصول إلى إنجاز كافة المعاملات عبر المنصات الذكية التي ابتكرتها وطورتها، حيث وصلت نسبة المعاملات التي تمت عبر القنوات الذكية والإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 99.6 %، بإجمالي 5 ملايين معاملة، منها 67.2 % للأنظمة الذكية بعدد 3.4 مليون معاملة، و32.3 % للأنظمة الإلكترونية بعدد 1.6 مليون معاملة، فيما انخفض عدد المعاملات عبر «الكاونتر» إلى 23.5 ألف معاملة فقط.

وأوضح.. «نجحنا بتضافر جهودنا وشراكتنا المتميزة مع القطاع الخاص في أن نعبر التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات استثنائية في كافة القطاعات والعمليات الجمركية، ونسعى خلال2021 إلى أن نؤدي دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني الذي ينتظر أن يشهد طفرة تنموية مع الاقتراب من استضافة فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن جمارك دبي تحرص وفق خطتها 2021-2026 على تعزيز تجربة عملائها وزيادة العائد على أعمالهم وفتح آفاق تجارية رحبة مع شركاء دبي التجاريين، وتحقيق متطلبات مجموعات العمل والتجارة وزيادة رضاهم وسعادتهم عن الإجراءات والخدمات التي توفرها لهم».

بطاقة المركبات الإلكترونية

وانطلاقاً من جهودها في ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز أعمال الشركات، أطلقت جمارك دبي مبادرة منح صلاحية طباعة بطاقة المركبات الآلية لوكالات السيارات المعتمدة لدى الدائرة، وتهدف هذه المبادرة إلى التسهيل على العملاء عبر توفير خدمات مباشرة 7 نجوم وتسريع العمليات التجارية، وتخفيض الكلفة على الوكالات، وتعمل جمارك دبي بصفة مستمرة على تطوير العمل الجمركي من خلال الارتقاء بمستوى التقنيات والأجهزة المستخدمة في مراكزها الجمركية باستخدام أحدث التقنيات الذكية وتقديم خدمات جمركية إبداعية.

مؤتمر عالمي

وتترقب أوساط قطاعات التجارة المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد الذي تنظمه جمارك دبي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك ومنظمة الجمارك العالمية، وتنطلق فعالياته في 25 حتى 27 من شهر مايو/ ايار القادم، حيث سيناقش المؤتمر أفضل الفرص التجارية، ويبحث آليات نمو التجارة من خلال استشراف مستقبل التحولات التجارية بمشاركة أكثر من 1500 متخصص في القطاع التجاري والقطاعات المرتبطة به.

التجارة الإلكترونية

وتسعى جمارك دبي من خلال منصتها للتجارة الإلكترونية عبر الحدود الأولى من نوعها إقليمياً إلى تشجيع الشركات والمستثمرين في التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية لها في دبي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بزيادة حصة الشركات الموجودة في دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية، وفي هذا الإطار وقعت الدائرة مؤخراً اتفاقية تعاون جديدة مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وكذلك اتفاقيات مشتركة مع «دبي الجنوب» و«دافزا»، لتمكينهم من تلقي خدمات منصة التجارة الإلكترونية، ما يدعم الدور العالمي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً في التجارة الإلكترونية.