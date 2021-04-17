عودة 3 رواد من محطة الفضاء الدولية

موسكو – رويترز

ذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، أن ثلاثة من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية عادوا بسلام إلى الأرض، السبت، على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز».

هبطت المركبة الفضائية سويوز إم إس-17 في كازاخستان الساعة 04:55 بتوقيت جرينتش وعلى متنها كيت روبينز رائدة الفضاء بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرتشكوف. ورائدة الفضاء روبينز متخصصة في مجال الميكروبيولوجي (علم الأحياء الدقيقة) وأصبحت في عام 2016 أول شخص يضع تسلسلاً للحمض النووي في الفضاء.

وكان الرواد الثلاثة في المحطة الفضائية منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وكانت مهمتهم هي آخر رحلة روسية للفضاء تحمل أحد أفراد الطاقم الأمريكي مما يمثل نهاية لاعتماد الولايات المتحدة على الروس منذ فترة طويلة بينما تستعيد ناسا قدرتها على إطلاق مركبات فضائية في مسعى لخفض تكلفة إرسال رواد إلى الفضاء.