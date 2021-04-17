شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 7.4 مليار جنيه في فبراير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عائدات هيئة قناة السويس في شهر فبراير الماضي بشكل طفيف، ليصل إلى 7.4 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 200 ألف جنيه.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ليصل إلى 1152 سفينة في شهر فبراير الماضي، مقابل 1107 سفينة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 45 سفينة، بينما بلغ عدد ناقلات البترول العابرة نحو 380 سفينة في فبراير الماضي، مقابل 418 سفينة في نفس الشهر عام 2020.

وأوضحت بيانات الإحصاء، أن حجم حمولة السفن بلغ نحو 97.6 مليون طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 99.9 مليون طن في نفس الشهر عام 2020.

وكانت حركة الملاحة بالقناة قد سجلت خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9% .

وزادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019 بنسبة قدرها 4.9%، وزادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5.7 مليار دولار عام 2018 إلى 5.8 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3.