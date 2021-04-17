شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر تكشف عن عطل تسبب في انقطاع الخدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة تويتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.

وقالت الشركة في تغريدة «قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريباً».

وذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة. وربما يكون الانقطاع قد أثر في عدد أكبر من المستخدمين. (رويترز)