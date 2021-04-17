شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تختار «سبايس إكس» لمهمتها المقبلة إلى القمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

اختارت «ناسا» شركة «سبايس إكس» لإرسال رواد الفضاء الأمريكيين مستقبلاً إلى القمر، في سابقة منذ 1972، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية الجمعة في نصر كبير للشركة المملوكة لإيلون ماسك.

ويتناول العقد البالغة قيمته 2,9 مليار دولار النموذج الأولي لمركبة «ستارشيب» الفضائية الذي يخضع لتجارب في موقع تابع لـ«سبايس إكس» في تكساس.

وقالت المسؤولة عن هذا البرنامج في وكالة ناسا ليزا واتسون مورغان «اليوم، أنا متحمسة للغاية وجميعنا كذلك أيضاً، للإعلان عن اختيار سبايس إكس لتطوير نظامنا للهبوط على القمر».

وفازت «سبايس إكس» على «دينيتكس»، وأيضاً على «بلو أوريجين» المملوكة للملياردير جيف بيزوس، وأصبحت تالياً المزود الوحيد للنظام، ما يتعارض مع النهج المعتمد في السابق لأن «ناسا» كانت تختار في أحيان كثيرة شركات عدة كخطة احتياطية في حال فشل إحداها في المهمة.

وقدمت «سبايس إكس» مركبتها الجديدة «ستارشيب» القابلة لإعادة الاستخدام والمصممة لنقل طواقم كبيرة وشحنات ضخمة للرحلات الفضائية الطويلة، والتي يمكن أن تهبط وقوفاً.

وتجرى حالياً اختبارات على نماذج للصاروخ في تكساس، غير أن محاولات الرحلات الأربع باءت كلها بالفشل إذ انتهت بانفجار المركبات.