شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بمصنع للمتفجرات يهز مدينة كالاما للتعدين بتشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
17 أبريل 2021
10:39 صباحا
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هز انفجار كبير مدينة كالاما للتعدين بشمال تشيلي بعد ظهر الجمعة، عقب انفجار في مخزن لشركة إينايكس التي تصنع متفجرات لصناعة التعدين.
وهز الانفجار المباني على بعد 25 كيلومتراً من المصنع وأدى إلى تصاعد عمود من الدخان الكثيف لعنان السماء.
وطوقت الشرطة المنطقة فيما هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.
وقالت شركة إينايكس في بيان إن الانفجار وقع الساعة 4.45 مساء، ونجم عن حادثة وقعت في مخزن للمنتجات المستخدمة في صناعة الديناميت، وأضافت أن شخصاً أصيب بجروح طفيفة.
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