شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يوضح.. المصريين بيصرفوا فلوسهم في إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن متوسط الإنفاق السنوى للأسر المصرية، والتي أظهرت أن متوسط إنفاق الأسرة على الطعام والشراب جاء في صدارة بنود الإنفاق وفقا لأحدث بيانات عام 2017/2018، وبلغ متوسط الإنفاق نحو 19 ألف و51 جنيه، بواقع 19 ألف و89 جنيه بالحضر و19 ألف و19 جنيه بالريف، يليها إنفاق الأسر على الدخان والمكيفات والمشروبات الكحولية بمتوسط ألفين و440 جنيه بواقع 2550 جنيه بالحضر و2348 جنيه بالريف.

ورصدت البيانات الواردة في إصدار "مصر في أرقام" الصادر حديثا عن الجهاز، أن متوسط الإنفاق على الملابس والأقمشة وأغطية القدم حل في المركز الثالث بنحو 2476 جنيه، موزعة بين الحضر بنحو 2553 جنيه، والريف بـ2410 جنيه، ثم المسكن ومستلزماته بـ9537 جنيه، موزعة بين الحضر بـ11291 جنيه والريف بـ8051 جنيه، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بمتوسط 1972 جنبه، موزعة بواقع 2122 جنبه بالحضر و1844 جنيه بالريف.

وتضمنت بنود الإنفاق أيضا، الخدمات والرعاية الصحية بمتوسط 5095 جنبه، موزعة بين الحضر بـ5393 جنيه، والريف بـ4842 جنيه، إلى جانب الانتقالات والنقل بمتوسط 3110 جنبه، و3795 جنيه بالحضر و2531 جنيه بالريف، وأيضا الاتصالات بمتوسط 1224 جنيه، 1594 جنيه بالحضر و910 جنيه بالريف، بالإضافة إلى الثقافة والترفيه بمتوسط 1079 جنيه، 1262 جنيه بالحضر و924 جنيه بالريف، والتعليم بمتوسط 2310 جنيه، 3169 جنيه بالحضر و1582 جنيه بالريف، وأخيرا المطاعم والفنادق بمتوسط 2261 جنيه، بالحضر بلغت 2901 جنيه، وبالريف بلغ 1719 جنيه.