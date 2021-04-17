شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: عائد حسابات التوفير بالبريد الأعلى في مصر والان مع تفاصيل الخبر
وفي سياق آخر قال رئيس هيئة البريد، إن الهيئة تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق إنتاج الكروت البلاستيكية بإجمالي 8 ملايين كرت "فيزا"، و4 ملايين كارت "ميزة"، مشيرًا في الصدد إلى وجود 850 فرعًا مميكن بالهيئة، ويستهدف زيادتها إلى 2000 فرع بنهاية العام الجاري، وزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي من 700 ماكينة إلى 1000 ماكينة بنهاية العام المقبل.
أشار "فاروق"، إلى أن معدلات الإنشاء لمبني البريد بالعاصمة الإدارية تسير وفقاً للخطة الموضوعة، لافتًا إلى أن المقر الجديد للبريد المصري بالعاصمة الإدارية سيكون إضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل حيث تم اختيار تصميم المبني بعناية ليكون المبني متفرداً ومعبراً عن الفكر والمفهوم الوظيفي ويجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة، وتم اختيار أنظمة البناء بشكل يعتمد على أعلى سبل الراحة، بالإضافة إلى أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدم مصادر الطاقة المتجددة وذلك بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.