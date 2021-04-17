شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف تغيير ملكية كبار المستثمرين بالشركات العقارية في الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لعدد من كبرى الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام، تنفيذًا للمادة رقم 30، على رأسها رفع المساهم إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي من 133.1 مليون سهم تعادل 13.270% إلى 135.3 مليون سهم تعادل 13.493% بشركة عامر جروب، واستقرت حصص المساهمين SOL GLOBAL HOLDING LIMITED، AMER WAKF LTD، LANTESS INTERNATIONAL LIMITED، عند 365.1 مليون سهم تعادل 36.397%، 100.2 مليون سهم تعادل 9.984%، 75.2 مليون سهم تعادل 7.495%.

كما رفع المساهم شركة أسماك حصتها بمجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب من 69.6 مليون سهم تعادل 5.952% إلى 134.8 مليون سهم تعادل 11.51%، ورفع المساهم هاشم حسين غنيم من 110 مليون سهم تعادل 9.399% إلى 119.952 مليون سهم تعادل 10.25%، كما رفعت المساهمة مروة محمد الأمين حصته من 79.436 مليون سهم تعادل 6.788% إلى 79.436 مليون سهم تعادل 6.79%، فيما تراجعت حصة المساهم عبد السلام مسعود عبد الكريم من 164.1 مليون سهم تعادل 14.021% إلى 98.98 مليون سهم تعادل 8.46%، وتخارج المساهم محمود لاشين بعدما باع حصته البالغة 58.6 مليون سهم تعادل 5.003%.

ورفع المساهم أكت فاينانشيال للاستشارات (ومجموعتها المرتبطة) بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك من 51.2 مليون سهم تعادل 14.66% إلى 56.8 مليون سهم تعادل 15.94%، في المقابل انخفضت حصص المساهمين شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودوة، RA SIX HOLDINGS LIMITED، RIMCO EGT INVEDTMENT LLC، أكويتي القابضة للاستثمار، من 48.3 مليون سهم تعادل 13.84% إلى 48.3 مليون سهم تعادل 13.57%، ومن 35.1 مليون سهم تعادل 10.05% إلى 35.096 مليون سهم تعادل 9.85%، ومن 31.992 مليون سهم تعادل 9.16% إلى 31.992 مليون سهم تعادل 8.98%، ومن 25.484 مليون سهم تعادل 7.30% إلى 25.484 مليون سهم تعادل 7.15%، ومن 17.6 مليون سهم تعادل 5.05% إلى 17.7 مليون سهم تعادل 4.97%، على التوالي.

وشراء المساهمين منال بنت محمد بنت أحمد بنت حسن، شركة دراية المالية، شركة الإنماء للاستثمار، 890 ألف سهم تعادل 15.146%، 477.8 ألف سهم تعادل 8.13%، 381.2 ألف سهم تعادل 6.487%، على التوالي، واستقرت فؤاد محمد ثنيان الغانم عند 2.6 مليون سهم تعادل 44.639%.

فيما خفض المساهمان محمد ممدوح الماوي، برهان الدين خالد سيف الدين حصتهما بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من 767 ألف سهم تعادل 15.34% إلى 750 ألف سهم تعادل 15%، ومن 345.5 ألف سهم تعادل 6.909% إلى 273 ألف سهم تعادل 5.459%، وخفض البنك العقاري المصري العربي حصته بالشركة من 360.9 ألف سهم تعادل 7.218% إلى 309.1 ألف سهم تعادل 6.182%، واستقرت حصص المساهمين باهر محمد العناني، مصطفى أحمد علي، عبد الحميد رامز بعاصيري عند 833.5 ألف سهم تعادل 16.67%، 760.3 ألف سهم تعادل 15.206%، 459.9 ألف سهم تعادل 9.198%.