شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رجال أعمال و6 شركات كبرى تتنافس على شراء 1700 فدان بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
أضاف "فوزي"، لـ"الخليج 365"، أن كراسة شروط الطرح تم إعدادها بشكل يشتمل على كافة نطاق الأعمال والشروط المالية والتجارية بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كواحدة من كبريات الشركات التي تمتلك محفظة أراضي متميزة بمصر، وبين المستثمرين والمطورين المهتمين بتقديم عروضهم للفوز بالمشروع، وأن آخر موعد لتلقي الاستفسارات من مقدمي العروض 24 أبريل، وموعد الرد من شركة مصر الجديدة على الاستفسارات المقدمة يوم 2 مايو.
وتابع "فوزي"، أن آخر موعد لتقديم العروض لشركة مصر الجديدة 16 يونيو لإتاحة الوقت أمام المطورين، لإعداد الدراسات المطلوبة لتقديم عروضهم، متوقعًا أن تتقدم من 4-5 شركات بعروض نهائية لشراء الأرض.
أشار "فوزي"، إلى أن المشروع المطروح فرصة لجذب استثمارات أجنبية جديدة بسوق العقارات في ظل ما تتميز به من مساحة وموقع تمثل فرصة استثمارية متميزة للمطور العقاري لتطوير منتج عقاري جاذب للسوق، خاصة في تلك المنطقة، التي تحظى باهتمام كبير في الطلب على العقار، وتشهد اهتمام من الشركات العقارية.