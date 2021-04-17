شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رجال أعمال و6 شركات كبرى تتنافس على شراء 1700 فدان بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحبت 9 شركات كبرى كراسة شروط المنافسة على تطوير وتنمية مدينة هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا، المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وهم ماجد الفطيم، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وماونتن فيو للتطوير العقاري، والمراسم الدولية، وطيبة لإدارة الأصول العقارية، وحسن علام، ومحمد العلي "شركة سعودية"، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ومصر إيطاليا العقارية، بحسب المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

أضاف "فوزي"، لـ"الخليج 365"، أن كراسة شروط الطرح تم إعدادها بشكل يشتمل على كافة نطاق الأعمال والشروط المالية والتجارية بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كواحدة من كبريات الشركات التي تمتلك محفظة أراضي متميزة بمصر، وبين المستثمرين والمطورين المهتمين بتقديم عروضهم للفوز بالمشروع، وأن آخر موعد لتلقي الاستفسارات من مقدمي العروض 24 أبريل، وموعد الرد من شركة مصر الجديدة على الاستفسارات المقدمة يوم 2 مايو.

وتابع "فوزي"، أن آخر موعد لتقديم العروض لشركة مصر الجديدة 16 يونيو لإتاحة الوقت أمام المطورين، لإعداد الدراسات المطلوبة لتقديم عروضهم، متوقعًا أن تتقدم من 4-5 شركات بعروض نهائية لشراء الأرض.

أشار "فوزي"، إلى أن المشروع المطروح فرصة لجذب استثمارات أجنبية جديدة بسوق العقارات في ظل ما تتميز به من مساحة وموقع تمثل فرصة استثمارية متميزة للمطور العقاري لتطوير منتج عقاري جاذب للسوق، خاصة في تلك المنطقة، التي تحظى باهتمام كبير في الطلب على العقار، وتشهد اهتمام من الشركات العقارية.